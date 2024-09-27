О том, какие социальные программы меняют к лучшему жизнь старшего поколения, рассказала министр социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина. О госполитике – ..

О том, какие социальные программы меняют к лучшему жизнь старшего поколения, рассказала министр социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина.О госполитике– Президент страны Владимир Владимирович Путин анонсировал новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который стартует в 2025 году. Чем он значим?– Этот национальный проект станет логическим продолжением действующего нацпроекта «Активное долголетие». Уже сейчас мы формируем новую региональную программу на 2025–2030 гг. Внимание на государственном уровне уделяется всем поколениям, и пожилым людям, безусловно, тоже. Главным результатом проекта «Продолжительная и активная жизнь» должно стать существенное продление долголетия россиян. Глава государства Владимир Владимирович Путин обозначил следующие цели: к 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036-м приблизиться к 81 году.Комплексная помощь– Любовь Евгеньевна, есть ли сейчас комплексная государственная программа поддержки пожилых людей?– Конечно! Сейчас помощь становится доступной всё большему числу людей. Правительство РФ разработало и утвердило комплекс мер для создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с привлечением патронажной службы и сиделок. С 2022 года Владимирская область входит в число участников этого пилотного проекта.Система включает поддержку семейного ухода, социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением службы сиделок и патронажа. Внедряются современные технологии ухода, специалисты проходят обучение, пункты проката в комплексных центрах пополняют функциональными кроватями, противопролежневыми системами и др. Благодаря этому удаётся обеспечить индивидуальный подход к каждому подопечному.В 2024 году создание системы долговременного ухода в регионе продолжается. Пилотными территориями стали города Владимир, Ковров, Муром, Ковровский и Муромский районы.В 2024 году на создание СДУ предусмотрели 125,1 млн руб., в т. ч. 122,6 млн руб. – средства федерального бюджета. Президент поставил задачу к 2030 году услугами долговременного ухода охватить всех нуждающихся.Для снижения очерёдности в стационарные учреждения социального обслуживания начали строить пансионат для пожилых граждан и инвалидов в г. Юрьеве-Польском на 150 мест, сроки строительства – 2024–2026 гг. Это будет современное учреждение, где создадим все условия для комфортной жизни и для развития людей.– Как выстраивается совместная работа с общественными организациями?– Примерно 20 крупных областных мероприятий в год министерство проводит совместно с региональными отделениями Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохрани¬тельных органов и Союза пенсио¬неров России. Это наши верные помощники. Наше взаимодействие с общественными организациями способствует социальной активности ветеранов и пенсионеров, что важно для их общего благополучия и продолжительной жизни.Так, вместе с Союзом пенсионеров формируем команду для крупнейшего в стране IT-турнира для пожилых. Второй год подряд сборная области занимает второе место во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Ежегодно проводим фестиваль-конкурс хоровых коллективов для пенсионеров и многое другое.Учиться никогда непоздно– Расскажите о том, какие возможности есть у пенсионеров в нашем регионе...– Учреждения соцобслуживания проводят множество мероприятий, направленных на поддержание активного и здорового образа жизни пожилых людей. В 2024 г. планируем охватить 33,5 тыс. чел. В регионе каждый год с 1 сентября начинают работать университеты третьего возраста. В рамках реализации мероприятий социального проекта «Активное долголетие» нацпроекта «Демография» ежегодно более 3000 пенсионеров посещают занятия на базе 17 комплексных центров по всей области. К образовательному процессу привлекли больше 100 преподавателей и волонтёров. Каждый «студент» может найти лекции по интересам. Выбор «факультетов» большой: «Правовые знания», «Финансовая грамотность для старшего поколения», «Здоровое долголетие», «История искусства» и другие. Мы видим, что в числе студентов этого года не только новички, но и постоянные слушатели, посещающие занятия на протяжении многих лет.Новые проекты– Помимо обучения, какие-то другие проекты реализуют в учреждениях?– Сейчас в регионе ежегодно появляются десятки новых социальных проектов и технологий, направленных на поддержку старшего поколения. В 2024 г. по всей области начали реализовывать пакетные проекты: «Социальный туризм по подписке», «Выходные без одиночества», «Активности для сельских пенсионеров», «Служба хорошего настроения» и др.Так, Владимирский комплексный центр разработал новый проект для пожилых людей «Выходные без одиночества», ставший победителем регионального этапа международной премии «Мы вместе» в номинации «Помощь людям».В рамках проекта «Выходные без одиночества» пенсионерам предлагают провести выходные со сверстниками, родственниками, соседями, волонтёрами: посетить спектакли, побеседовать за чашкой чая, вместе заниматься кулинарией, рукоделием или цветоводством. Благодаря таким встречам одиночество вытесняется из жизни пожилых людей.Е. П. Глинки в 2024 году вошла в число победителей отбора лучших практик активного долголетия в России и рекомендована к тиражированию по всей стране. Важно, что в этот проект вовлечены мужчины старше 70 лет, живущие в пансионате.Проект Селивановского комплексного центра соцобслуживания «Источник жизни» тоже мас¬штабный: охватывает пенсионеров из целого района. Его участниками стали люди пенсионного возраста и инвалиды, проживающие в сельской местности.Помощь своим– Как мы знаем, у пожилых находится время не только на саморазвитие, но и на помощь другим людям. Я говорю о «серебряном» волонтёрстве...– Вы правы! Среди пенсионеров очень много тех, кто готов поддерживать других. Сейчас на первый план, конечно, вышла помощь участникам СВО. Наши бабушки и дедушки плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, собирают заготовки для сухого душа, пишут трогательные письма поддержки военнослужащим. Показывают тем самым, что помочь бойцам может каждый.– Если подвести итог, что вы можете сказать о пенсионерах региона?– Наши пенсионеры активные, занимаются саморазвитием, путешествуют, помогают другим как волонтёры. Все имеющиеся социальные программы и проекты позволяют им улучшить своё самочувствие, вызволяют из изоляции и одиночества. Люди приходят к своим истинным увлечениям, на которые раньше не находилось времени. Пробуют что-то новое и не стоят на месте.ПоздравлениеДорогие наши пенсионеры! С Днём пожилого человека! Выражаю искреннюю благодарность за ваш жизненный опыт, мудрость и неоценимый вклад в общество. Вы опора и вдохновение для многих. Пусть каждый новый день будет наполнен радостью! Желаю вам активной и насыщенной жизни, ярких впечатлений и тепла от общения с близкими!