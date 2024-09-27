О том, какие социальные программы меняют к лучшему жизнь старшего поколения, рассказала министр социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина.
О госполитике
– ..
О том, какие социальные программы меняют к лучшему жизнь старшего поколения, рассказала министр социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина.
О госполитике
– Президент страны Владимир Владимирович Путин анонсировал новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который стартует в 2025 году. Чем он значим?
– Этот национальный проект станет логическим продолжением действующего нацпроекта «Активное долголетие». Уже сейчас мы формируем новую региональную программу на 2025–2030 гг. Внимание на государственном уровне уделяется всем поколениям, и пожилым людям, безусловно, тоже. Главным результатом проекта «Продолжительная и активная жизнь» должно стать существенное продление долголетия россиян. Глава государства Владимир Владимирович Путин обозначил следующие цели: к 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036-м приблизиться к 81 году.
Комплексная помощь
– Любовь Евгеньевна, есть ли сейчас комплексная государственная программа поддержки пожилых людей?
– Конечно! Сейчас помощь становится доступной всё большему числу людей. Правительство РФ разработало и утвердило комплекс мер для создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с привлечением патронажной службы и сиделок. С 2022 года Владимирская область входит в число участников этого пилотного проекта.
Система включает поддержку семейного ухода, социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением службы сиделок и патронажа. Внедряются современные технологии ухода, специалисты проходят обучение, пункты проката в комплексных центрах пополняют функциональными кроватями, противопролежневыми системами и др. Благодаря этому удаётся обеспечить индивидуальный подход к каждому подопечному.
В 2024 году создание системы долговременного ухода в регионе продолжается. Пилотными территориями стали города Владимир, Ковров, Муром, Ковровский и Муромский районы.
В 2024 году на создание СДУ предусмотрели 125,1 млн руб., в т. ч. 122,6 млн руб. – средства федерального бюджета. Президент поставил задачу к 2030 году услугами долговременного ухода охватить всех нуждающихся.
Для снижения очерёдности в стационарные учреждения социального обслуживания начали строить пансионат для пожилых граждан и инвалидов в г. Юрьеве-Польском на 150 мест, сроки строительства – 2024–2026 гг. Это будет современное учреждение, где создадим все условия для комфортной жизни и для развития людей.
– Как выстраивается совместная работа с общественными организациями?
– Примерно 20 крупных областных мероприятий в год министерство проводит совместно с региональными отделениями Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохрани¬тельных органов и Союза пенсио¬неров России. Это наши верные помощники. Наше взаимодействие с общественными организациями способствует социальной активности ветеранов и пенсионеров, что важно для их общего благополучия и продолжительной жизни.
Так, вместе с Союзом пенсионеров формируем команду для крупнейшего в стране IT-турнира для пожилых. Второй год подряд сборная области занимает второе место во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Ежегодно проводим фестиваль-конкурс хоровых коллективов для пенсионеров и многое другое.
Учиться никогда непоздно
– Расскажите о том, какие возможности есть у пенсионеров в нашем регионе...
– Учреждения соцобслуживания проводят множество мероприятий, направленных на поддержание активного и здорового образа жизни пожилых людей. В 2024 г. планируем охватить 33,5 тыс. чел. В регионе каждый год с 1 сентября начинают работать университеты третьего возраста. В рамках реализации мероприятий социального проекта «Активное долголетие» нацпроекта «Демография» ежегодно более 3000 пенсионеров посещают занятия на базе 17 комплексных центров по всей области. К образовательному процессу привлекли больше 100 преподавателей и волонтёров. Каждый «студент» может найти лекции по интересам. Выбор «факультетов» большой: «Правовые знания», «Финансовая грамотность для старшего поколения», «Здоровое долголетие», «История искусства» и другие. Мы видим, что в числе студентов этого года не только новички, но и постоянные слушатели, посещающие занятия на протяжении многих лет.
Новые проекты
– Помимо обучения, какие-то другие проекты реализуют в учреждениях?
– Сейчас в регионе ежегодно появляются десятки новых социальных проектов и технологий, направленных на поддержку старшего поколения. В 2024 г. по всей области начали реализовывать пакетные проекты: «Социальный туризм по подписке», «Выходные без одиночества», «Активности для сельских пенсионеров», «Служба хорошего настроения» и др.
Так, Владимирский комплексный центр разработал новый проект для пожилых людей «Выходные без одиночества», ставший победителем регионального этапа международной премии «Мы вместе» в номинации «Помощь людям».
В рамках проекта «Выходные без одиночества» пенсионерам предлагают провести выходные со сверстниками, родственниками, соседями, волонтёрами: посетить спектакли, побеседовать за чашкой чая, вместе заниматься кулинарией, рукоделием или цветоводством. Благодаря таким встречам одиночество вытесняется из жизни пожилых людей.
Е. П. Глинки в 2024 году вошла в число победителей отбора лучших практик активного долголетия в России и рекомендована к тиражированию по всей стране. Важно, что в этот проект вовлечены мужчины старше 70 лет, живущие в пансионате.
Проект Селивановского комплексного центра соцобслуживания «Источник жизни» тоже мас¬штабный: охватывает пенсионеров из целого района. Его участниками стали люди пенсионного возраста и инвалиды, проживающие в сельской местности.
Помощь своим
– Как мы знаем, у пожилых находится время не только на саморазвитие, но и на помощь другим людям. Я говорю о «серебряном» волонтёрстве...
– Вы правы! Среди пенсионеров очень много тех, кто готов поддерживать других. Сейчас на первый план, конечно, вышла помощь участникам СВО. Наши бабушки и дедушки плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, собирают заготовки для сухого душа, пишут трогательные письма поддержки военнослужащим. Показывают тем самым, что помочь бойцам может каждый.
– Если подвести итог, что вы можете сказать о пенсионерах региона?
– Наши пенсионеры активные, занимаются саморазвитием, путешествуют, помогают другим как волонтёры. Все имеющиеся социальные программы и проекты позволяют им улучшить своё самочувствие, вызволяют из изоляции и одиночества. Люди приходят к своим истинным увлечениям, на которые раньше не находилось времени. Пробуют что-то новое и не стоят на месте.
Поздравление
Дорогие наши пенсионеры! С Днём пожилого человека! Выражаю искреннюю благодарность за ваш жизненный опыт, мудрость и неоценимый вклад в общество. Вы опора и вдохновение для многих. Пусть каждый новый день будет наполнен радостью! Желаю вам активной и насыщенной жизни, ярких впечатлений и тепла от общения с близкими!