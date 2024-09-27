На площади в 2750 квадратных метров выгорели пилорама, склад, магазин и столярный цех.

В ночь с 26 на 27 сентября в Коврове во Владимирской области сгорел крупный строительный рынок. На площади в 2750 квадратных метров выгорели пилорама, склад, магазин и столярный цех. Как рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области, спасатели боролись с огнем около пять часов.В органы реагирования сообщения о ЧП на улице Муромской стали поступать около 21:54 вечера. В это же время тревожная информация о произошедшем начала расходиться между местными жителями в социальных сетях.«Там пламя, как в аду», — пишет пользователь с ником Егор Л. в группе «Подслушано Ковров».Горожане рассказывают, что ночью огонь был такой силы, что они начали беспокоиться за свое имущество и здоровье. Так, некоторые коровчане даже собрались проверить гаражи, которые построены совсем недалеко от места пожара, а еще пользователи призвали всех плотно закрыть окна в домах, опасаясь отравления.«Закройте окна немедленно», — продолжает пользователь с ником Егор Л.В это же время на месте происшествия работали 36 спасателей и 11 единиц пожарной техники. Получилось локализовать пожар только в 00:19 ночи, а потушить к 01:20. Сейчас силы специалистов направлены на то, чтобы выяснить причину возгорания.«Причина устанавливается, на месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России», — уточнили vlad.aif.ru в ГУ МЧС по Владимирской области.Отметим, что рынок пользовался большой популярностью среди жителей региона. На онлайн-платформе отзывов собрано 324 оценки работы комплекса. Общий рейтинг составляет 4,4 звезды. Покупатели рассказывают, что на рынке большой выбор материалов. Там продавали сантехнику, поликарбонат, сайдинг, цоколь, строительную мелочь и другие товары. Пока неизвестно, будут ли восстанавливать торговые павильоны на месте пожара.