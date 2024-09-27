Во Владимире в доме №28 на улице Разина загорелась квартира. Пожар произошел 26 сентября в половину шестого вечера. На место выехали 17 спасателей и 6 единиц техники. Огонь ликвидировали, его

Во Владимире в доме №28 на улице Разина загорелась квартира. Пожар произошел 26 сентября в половину шестого вечера. На место выехали 17 спасателей и 6 единиц техники. Огонь ликвидировали, его площадь составила 33 квадратных метра. Сотрудники МЧС с помощью спасательного оборудования вызволили из квартиры бабушку. Она успела надышаться угарным газом. Пожилую женщину пришлось госпитализировать. Причина