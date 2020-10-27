Общая сумма наложенных штрафов составила 117100 рублей.

Всего с начала 2020 года установлено 53 факта вывоза без карантинного сертификата. А это значит, что свыше 42 000 кубометров лесопродукции было вывезено без проведения процедуры досмотра и установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинного груза, что в свою очередь создает угрозу фитосанитарной безопасности регионов России.В отношении нарушителей в настоящее время инспекторами Управления Россельхознадзора по Владимирской области составлено 49 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 117100 рублей.Грузы за пределы региона отправляли такие организации, как ООО «Джам», ООО «Триумф», АО «Гусевской леспромхоз», ООО «Дриада», ООО «Юрьев-Лес» и другие. Древесину вывозили в основном в Московскую, Волгоградскую, Воронежскую, Нижегородскую, Ростовскую области, а также в город Санкт-Петербург и Краснодарский край.Инспекторами Управления Россельхознадзора по Владимирской области на постоянной основе продолжается мониторинг выявления нарушений карантинных фитосанитарных требований при вывозе лесоматериалов из карантинной фитосанитарной зоны.(Фото: Pixabay)