Участниками мероприятия стали студенты местного транспортного колледжа.

Члены Общественного совета и Совета ветеранов при МО МВД России «Ковровский» Владимирской области организовали для студентов местного транспортного колледжа интеллектуальную игру. Встречи общественников и ветеранов с подрастающим поколением в подобном формате стали уже традиционными.По инициативе директора по воспитательной работе данного учебного заведения Ольги Игошиной, которая является членом Общественного совета при МО МВД, в такой необычной форме состоялся экзамен для студентов юридического факультета колледжа. В игре приняли участие несколько учебных групп.Провел мероприятие председатель Совета ветеранов при МО МВД, подполковник милиции в запасе, Александр Гаров.В игре участвовали две команды: «Знатоки права» и «Мудрецы».Для подготовки ответов на вопросы из области мировой истории, литературы и права давалось не больше минуты. За каждый правильный ответ команды получали баллы.Игра была очень увлекательной и напряженной. Участники ответили на несколько десятков вопросов.По результатам мероприятия победу одержала команда «Знатоки права».Организаторы и участники отметили, что подобные игры повышают правовую культуру студентов, развивают навыки работы в команде и заряжают энергией на продуктивную работу.