На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 октября лабораторно подтверждено 315...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 октября лабораторно подтверждено 315 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.74 - во Владимире36 - в Гусь-Хрустальном районе36 - в Муромском районе34 - в Ковровском районе18 - в Александровском районе16 - в Вязниковском районе14 - в Гороховецком районе14 - в Петушинском районе12 - в Юрьев-Польском районе11 - в Суздальском районе11 - в Кольчугинском районе10 - в Киржачском районе7 - в Собинском районе6 — в Судогодском районе6 - в Меленковском районе6 - в Селивановском районе4 - в Камешковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 61 528 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).