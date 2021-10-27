На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 октября лабораторно подтверждено 315...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 октября лабораторно подтверждено 315 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
74 - во Владимире
36 - в Гусь-Хрустальном районе
36 - в Муромском районе
34 - в Ковровском районе
18 - в Александровском районе
16 - в Вязниковском районе
14 - в Гороховецком районе
14 - в Петушинском районе
12 - в Юрьев-Польском районе
11 - в Суздальском районе
11 - в Кольчугинском районе
10 - в Киржачском районе
7 - в Собинском районе
6 — в Судогодском районе
6 - в Меленковском районе
6 - в Селивановском районе
4 - в Камешковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 61 528 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).