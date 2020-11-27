Работает единый центр по приёму и обработке вызовов системы «112», а также единый круглосуточный социальный телефон 8-800-450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Работает единый центр по приёму и обработке вызовов системы «112», а также единый круглосуточный социальный телефон 8-800-450-01-21 или (4922) 36-28-33.Оператор «112» принимает звонок и, если вопрос адресован социальным службам, переключает абонента на уполномоченные организации в нужной территории. Руководители учреждений готовы ответить на вопросы граждан в рабочее время: с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.Дополнительно к телефону службы «112» организован круглосуточный приём обращений на единый социальный телефон 8-800-450-01-21 или (4922) 36-28-33 (в вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни).По состоянию на 25 ноября на эти номера обратилось более 6,6 тыс. человек (около 20 обращений ежедневно) из числа пенсионеров и граждан группы риска. Обращения касались доставки продуктов питания, предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки, оказания помощи волонтёрами, психологической помощи и других вопросов. По всем обращениям приняты необходимые меры.Кроме того, во Владимирской области реализуется новый социальный проект – «Служба срочной социальной помощи «128», инициированный общественными организациями региона при поддержке Уполномоченного по правам ребёнка. Оператором социального телефона «128» является Благотворительный фонд «Близкие люди».По единому федеральному номеру 128 за помощью (юридической, психологической, благотворительной) могут обратиться все, кто в ней нуждается, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Звонок примут в операторском центре, после чего он будет передан службам, где могут помочь в каждой конкретной ситуации.В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-1008-128. Телефон - многоканальный.