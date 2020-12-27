ЧП произошло около 7 утра 27 декабря. Во Владимире в многоквартирном доме на Юбилейной, 18а горела квартира. Пожарные прибыли на место и увидели, как из квартиры валит дым. Огнеборцы вскрыли

ЧП произошло около 7 утра 27 декабря. Во Владимире в многоквартирном доме на Юбилейной, 18а горела квартира. Пожарные прибыли на место и увидели, как из квартиры валит дым. Огнеборцы вскрыли дверь, ворвались в квартиру и потушили пожар на площади 14 кв.м. Как сообщают в тревожном ведомстве, на пожаре погибло 2 человека, их личности сейчас устанавливают.