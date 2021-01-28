Если украл – в тюрьму. Сипягин не стал защищать членов своей команды, которые сейчас под следствием. Напомним, в 2020-ом Следком возбудил сразу несколько уголовных дел в отношении чиновников

Если украл – в тюрьму. Сипягин не стал защищать членов своей команды, которые сейчас под следствием. Напомним, в 2020-ом Следком возбудил сразу несколько уголовных дел в отношении чиновников Белого дома и руководителей подконтрольных обладминистрации организаций. Ивана Сметанина, который возглавлял в нашем регионе медицинский информационно-аналитический центр, подозревают в присвоении 80 млн рублей, на которые по нацпроекту