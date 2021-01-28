Павел Панфилов уволился с поста директора ДИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. 28 января он освобождён от должности по собственной инициативе. Соответствующее распоряжение

Павел Панфилов уволился с поста директора ДИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. 28 января он освобождён от должности по собственной инициативе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин. Куратор департамента имущественных и земельных отношений, заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко уже начал подбор нового руководителя ДИЗО, добавляют в обладминистрации. Напомним, на прошлой неделе уже экс-директора департамента оставили