На территории деревни Медвежьи Озера в городском округе Щелково Московской области сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя столицы, передают . Во время досмотра у него обнаружили ..

На территории деревни Медвежьи Озера в городском округе Щелково Московской области сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя столицы, передают "". Во время досмотра у него обнаружили сверток с марихуаной. Дома же полиция нашла 35 пакетов с мефедроном общим весом больше полукилограмма. Мужчина сознался, что фасовал наркотики и сбывал их при помощи закладок.