Глава Александровского района Денис Кузнецов поручил комитету по молодежной и социальной политике провести расследование.

Глава Александровского района Денис Кузнецов поручил комитету по молодежной и социальной политике уволить виновных, которые допустили с матерным рэпом на Дне молодежи.«Я прошу вас провести расследование и впредь никогда больше не допускать этих половых гигантов до мероприятий. К ответственным лицам прошу принять меры, вплоть до увольнения в связи с несоотвествием занимаемой должности», - почдеркнул он.Напомним, что МВД также проводит проверку по данному факту.