Киржачская земля - родина знаменитых на всю страну плотников-аргунов

Киржачская земля - родина знаменитых на всю страну плотников-аргунов.Столетиями из-под их острых топоров рождались настоящие шедевры деревянного зодчества. Роскошные терема, возведённые из тщательно обтёсанных брёвен, красовались затейливыми узорами резных наличников. Сельские храмы, построенные трудолюбивыми руками киржачских умельцев, устремляли к небесам изящные купола и поражали прихожан лаконичной красотой иконостасов.Живая традицияУдивительно, но в современном мире, где землю городов сковал асфальт, а люди живут в многоэтажных домах из кирпича и бетона, потомки аргунов не забывают своих корней и продолжают использовать старинные техники предков, тем самым поддерживая сердцебиение национальной идентичности.Недавно в деревне Ельцы Киржачского района построили уникальную часовню. Среди всех известных на данный момент произведений русского плотницкого искусства ей аналогов нет. Здание, срубленное из первосортных сосновых брёвен, представляет из себя так называемый «восьмерик на четверике». Часть, которая ведёт к куполу, выполнена в форме закрученной спирали и похожа на воск, стекающий с поминальной свечи. Имя часовни соответствует внешнему виду - «Свеча во ложбине».Автором архитектурного облика здания стал генеральный директор Киржачской типографии и известный меценат Евгений Фёдоров. Он возвёл часовню в память о своей матери Наталье Васильевне, похороненной на кладбище в Ельцах.- Здесь, в Ельцах, похоронена моя мама. Я хотел отдать дань памяти ей и преподнести местным жителям и всем православным людям в дар такую необычную часовню, - рассказывает Евгений Фёдоров.Высота деревянной части часовни составляет 18 метров, а вместе с куполом и крестом - примерно 20 метров. Её изящная и необычная форма органично вписалась в окружающий пейзаж - поросшую вековыми дубами извилистую пойму речки Шерна, спокойные и чистые воды которой текут в нескольких десятках метров.Поначалу строителям пришлось потратить немало времени на то, чтобы понять, как именно воплотить в жизнь столь сложный проект. Рубить закрученный спиралью «восьмерик» плотники не умели - очень сложно. Пришлось обратиться за помощью к 87-летнему потомственному аргуну Борису Волкову.Ознакомившись с идеей, мастер сказал, что таких вещей раньше не делал, но попробует, -проснулся профессиональный интерес. Несмотря на возраст, первые четыре венца он лично срубил топором, задал для товарищей алгоритм кручения, научил их технике. Поэтому можно сказать, что благодаря возведению часовни сохранились одни из азов аргуновского плотницкого дела. Традиция по-прежнему жива.Источники вдохновенияИдея возвести фамильную часовню-купель возникла у мецената около четырёх лет назад, сразу после завершения строительства «Типографского моста» в центре Киржача. Место для святыни выбрали особое - ложбину около реки Шерна, недалеко от древнего Покровского храма. Чтобы оказаться рядом с часовней, нужно спуститься по 30-метровой лестнице, которая начинается у сельской улицы.- Как правило, храмы и часовни строят на возвышенностях, - говорит Евгений Фёдоров. - А в ложбине - нет. Насчёт смыслового значения, которое мы вкладывали в выбор места, то тут всё просто - когда люди приходят в храм, чтобы вспомнить своих усопших, то обязательно ставят поминальные свечи сверху вниз на квадратный канун. В архитектурном сооружении мы воплотили эту идею. Люди, смотрящие на здание со стороны села, видят ложбину, в которой на «четверике» (четырёх несущих стенах) стоит витая, словно оплывающая, свеча, часовня с куполом-огоньком.Был у киржачского мецената и ещё один источник вдохновения. Все, кто хоть однажды был в Суздальском музее деревянного зодчества, должны вспомнить старинную Преображенскую церковь, ту самую, что чуть не сгорела в 2011 году от удара молнии. Так вот, её привезли в Суздаль из деревни Козлятьево, что располагается на территории современного Кольчугинского района. Именно оттуда происходит род Евгения Фёдорова по материнской линии:- Я на 100% уверен, что Преображенскую церковь рубили в том числе и мои предки. В те времена каждый деревенский мужик умел плотничать, а церковь возводили «всем миром», селяне рассчитывали только на свои силы. Поэтому часовня - в том числе и дань уважения плотницким традициям моих предков.Великий праздник21 июля православный мир отмечал один из важнейших летних религиозных праздников - день Казанской иконы Божьей матери. Именно к нему приурочили освящение недавно построенной часовни. На торжественный молебен собрались сотни людей, которые с восторгом осматривали необычное деревянное строение. Также своими впечатлениями поделился епископ Александровский и Юрьев-Польский Владыка Иннокентий, который проводил молебен у бревенчатых стен:- Подобный архитектурный стиль можно проследить разве что в каких-то фрагментах ранее известных памятников деревянного зодчества, но полноценную композицию - нет. Воочию такого я не видел даже на севере, хотя не раз там бывал. Это такая круговая, винтовая рубка - очень любопытный приём. В старину его иногда применяли в окончании колоколен храмов. В Киржаче его решили сделать в новом прочтении. Часовня выглядит очень органично, её умело и старательно срубили. Природа и антураж её приняли.После торжественного молебна, жителей и гостей села Ельцы ожидал небольшой фольклорный концерт. Перед собравшимися выступили обладательница великолепного голоса, вокалистка Виктория Конрад и владимирский коллектив «Кладезь». В уютной, камерной обстановке музыканты исполнили народные песни с православной тематикой, которые очень органично звучали в неимпровизированных декорациях старинного русского села.Кстати, ещё более масштабный праздник уже запланировали на 4 ноября, когда православные будут отмечать так называемую «Зимнюю Казанскую». К этому времени в окрестностях часовни установят подсветку и систему видеонаблюдения.