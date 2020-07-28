В Муроме пожар случился в еще строящемся доме. Эти кадры выложили в соцсети очевидцы происшествия. Пожар случился в новостройке на улице Амосова. В МЧС о ЧП сообщили в 14:30. Люди переживали, что

В Муроме пожар случился в еще строящемся доме. Эти кадры выложили в соцсети очевидцы происшествия. Пожар случился в новостройке на улице Амосова. В МЧС о ЧП сообщили в 14:30. Люди переживали, что в еще несданном доме может произойти взрыв газа. ЖИВОЙ ЗВУК: Сейчас еще взрыв газа будет — вообще «веселуха»! Прикинь? Смотри, вот там