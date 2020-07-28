Предварительная причина пожара — короткое замыкание.

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на крупном пожаре в складском помещении на улице Электрозаводская,5 во Владимире.По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о возгорании поступило в 2.15. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что складское помещение горит уже по всей площади — 480 м.кв., обрушилась кровля. Существовала угроза распространения огня на соседний ангар.Пожарным удалось не допустить распространение огня. В 3.06. пожар был локализован, в 3.27. ликвидировано открытое горение. В настоящее время продолжается проливка. Пострадавших нет.Уже установлено, что пожар был поздно обнаружен и поздно вызвана пожарная охрана.Сгоревшее помещение являлось складом мебельного производства ООО «Фиеста». На нём хранились деревянные заготовки продукции, что способствовало быстрому распространению огня.К ликвидации пожара привлекались 35 человек и 12 единиц техники. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.