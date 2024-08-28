Во Владимире в «Золотом кольце» впервые прошла масштабная конференция мастеров по маникюру. Около ста участниц из разных городов России – Иванова, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Абакана

Во Владимире в «Золотом кольце» впервые прошла масштабная конференция мастеров по маникюру. Около ста участниц из разных городов России – Иванова, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Абакана приехали в наш город, чтобы поделиться опытом и завести новые знакомства. Как рассказывает организатор конференции Наталья Кириллова, такие встречи дают сильный толчок в развитии бьюти-сферы, как для новичка, так