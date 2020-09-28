С его помощью пассажиры могут узнать интересные факты о станции Александров-1

Станция Александров-1 Московской железной дороги одна из первых обзавеласьQR-кодом, по которому можно попасть на страницы с исторической информацией о нём. Всего такие коды планируется разместить на 23 вокзалах МЖД.Каждый из них имеет собственную уникальную летопись, которая связана с развитием железнодорожного транспорта в нашей стране", - сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.Так, станция Александров-1 Ярославского направления МЖД, расположенная во Владимирской области, была открыта в 1870 году и ознаменовала начало железнодорожного сообщения между Москвой и Александровым в 1873 году.