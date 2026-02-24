Первый день занятий в американской средней школе им. Джона Кеннеди.
В четвертом классе новый ученик - сын бедного мексиканского эмигранта
по имени Хозе Мартинез.
Учительница говорит:
- Начнем занятие с проверки ваших знаний по американской истории.
Кто сказал: "Дайте мне свободу или смерть!"?
Она видит ряды тупых глаз, лишь Хозе Мартинез тянет руку вверх:
- Это сказал Патрик Генри в 1775 - Молодец, Хозе! Класс, а кто сказал "Правительство народа, от народа
и для народа не исчезнет с лица земли"?
Опять пустые глаза, лишь Хозе трясет рукой:
- Это сказал Авраам Линкольн в 1863 г.
Учительница:
- Дети, вам должно быть стыдно! Хозе, который лишь недавно приехал
в эту страну, знает ее историю лучше вас!
На галерке кто-то достаточно гр
еще анекдот!