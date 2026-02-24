Народный избранник подчеркивает, все достижения — результат совместных усилий с горожанами при поддержке городской администрации. Традиционная встреча с инициативными жителями

Народный избранник подчеркивает, все достижения — результат совместных усилий с горожанами при поддержке городской администрации. Традиционная встреча с инициативными жителями Октябрьского района прошла в формате открытого диалога. Главной темой стала реализация программы «Благодвор». В 2025-м благодаря ей преобразились четыре дворовые территории. Один из ярких примеров — дом №34А на улице Мира. Евгений Станчев, депутат Совета