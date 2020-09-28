За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 41 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 7 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 3 автоаварии. Полицейскими оформлено 323 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 91 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.г. ВладимирПо предварительной информации, 22 сентября 2020 г. около 17:35 на 16 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г. Иваново 27-летний водитель автомобиля «Хендай» выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением водителя 1988 г.р., после чего автомобиль «Хендай» совершил наезд на металлический отбойник и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мерседес» с полуприцепом под управлением водителя 1978 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» направлен на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 25 сентября 2020 г. около 13:35 на улице Мира у дома 41 в г. Владимире 53-летний водитель автомобиля «Пежо» не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении автомобилю «Джили» под управлением водителя 1985 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Пежо» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 23 сентября 2020 г. около 17:00 на улице Чернышевского у дома 4 в г. Коврове 57-летний водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на припаркованные у края проезжей части дороги автомобили «Чери», «Киа», «Хонда». В результате ДТП 80-летний пассажир автомобиля «Чери» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 24 сентября 2020 г. около 08:00 на улице Абельмана у дома 118 в г.Коврове 70-летний водитель автомобиля «Киа» при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем «Мазда» под управлением водителя 1983 г.р., после чего автомобиль «Киа» совершил наезд на дорожный знак. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский районПо предварительной информации, 26 сентября 2020 г. около 14:20 на 303 км автодороги М–7 «Волга» 42-летний водитель мотоцикла «Урал» при осуществлении маневра разворота допустил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель и пассажир 1980 г.р. мотоцикла «Урал» направлены на амбулаторное лечение.Кольчугинский районПо предварительной информации, 27 сентября 2020 г. около 17:00 на 11 км автодороги «Кольчугино – Киржач» 44-летний водитель автомобиля «Хонда» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада» под управлением водителя 1973 г.р. В результате ДТП 46-летний пассажир автомобиля «Лада» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Лада» направлен на амбулаторное лечение.