Со дня смерти Юлии Началовой прошло более полугода. И все это время ее пресс-секретарь Анна Исаева всецело помогала семье покойной певицы, оградив ее от общения с журналистами. Она заботится о душевном состоянии родных артистки, дозировано комментируя все происходящее у них сегодня. Верность и тактичность Исаевой заслуживают похвал. Сегодня она поддержала новую инициативу.

Со дня смерти Юлии Началовой прошло более полугода. И все это время ее пресс-секретарь Анна Исаева всецело помогала семье покойной певицы, оградив ее от общения с журналистами. Она заботится о душевном состоянии родных артистки, дозировано комментируя все происходящее у них сегодня. Верность и тактичность Исаевой заслуживают похвал. Сегодня она поддержала новую инициативу.По всей России стартовал флешом #Юлязаслуженная. Тысячи неравнодушных людей выступили за немедленное присвоение певице этого высокого почетного звания посмертно. И Анна Исаева всем им безумно благодарна. На своей странице в социальной сети она опубликовала подборку роликов, снятых поклонниками Началовой с требованием сдать любимую артистку Заслуженной."Дорогие соотечественники, неравнодушные люди! Ваша любовь пронзила мое сердце. Ваша инициатива потрясла меня, родителей Юли, ее близких, – обратилась Исаева ко всем неравнодушным. – Наша поддержка вам, наша благодарность, наше уважение к вам. "Юля заслужила", – пишете вы! Мы не ожидали столько народной любви! Я уже видела более 300 фотографий. Думаю, что вы имеете право выражать таким образом свое мнение и отношение к вопросу. Отдельное спасибо фан-клубу и Виктору Началову, который вспомнил замечательную песню "Синева" в исполнении дочери".Многие люди даже считают, что по по совокупности заслуг перед страной Началовой достойна быть Героем России. Возможно, эта светлая идея и получит поддержку в будущем. Поклонники так же верят, что в Москве появится улица Юлии Началовой, музыкальная школа ее имени, мемориальная доска на доме и памятник ей в одном из скверов. А жители Воронежа мечтают увидеть освященный в ее честь храм в одном из новых районов города.Напомним, что умерла 16 марта. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.