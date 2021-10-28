25 октября вышел приказ от прокурора Владимирской области назначить Карлова Артема Сергеевича на...

25 октября вышел приказ от прокурора Владимирской области назначить Карлова Артема Сергеевича на должность начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области.Артем Сергеевич родился в 1986 году в Киржачском районе Владимирской области. В 2009 году окончил Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России. В органах прокуратуры работает с 2012 года в должностях прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, заместителя Муромского городского прокурора. С 2017 года является прокурором Юрьев-Польского района. Артем Сергеевич женат, воспитывает дочь.