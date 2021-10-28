Стал известен режим работы почтовых отделений во Владимирской области с 30 октября по 7 ноября.
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Стал известен режим работы почтовых отделений во Владимирской области с 30 октября по 7 ноября.
С 30 октября по 2 ноября Почта России будет работать в стандартном формате.
3 ноября рабочий день закончится на час раньше.
4 ноября - выходной день.
5 ноября почтовые отделения будут работать по субботнему графику.
6 и 7 ноября отделения будут работать в стандартном режиме.
Круглосуточные отделения будут работать все дни без изменений.