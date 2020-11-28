Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
- Ближе некуда. В Собинском районе обезвредили ячейку террористов и самодельную бомбу.
- Рекорд летальности и задержки лекарств. 35-ая неделя пандемии во Владимирской области.
- Халява не придет. ВлГУ не планирует снижать стоимость обучения из-за перехода на «удалёнку».
- Как рыбы об лед. Сотрудники МЧС уговаривают экстремалов повременить с зимней рыбалкой.
- Грозный: сын, муж и царь. На телеканале «Россия» завершился сериал об Иоанне Четвертом.
- И... Минус одна жизнь. В Коврове спасатели срубили дерево, чтобы спасти бездомную кошку.