Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Ближе некуда. В Собинском районе обезвредили ячейку террористов и самодельную бомбу.- Рекорд летальности и задержки лекарств. 35-ая неделя пандемии во Владимирской области.- Халява не придет. ВлГУ не планирует снижать стоимость обучения из-за перехода на «удалёнку».- Как рыбы об лед. Сотрудники МЧС уговаривают экстремалов повременить с зимней рыбалкой.- Грозный: сын, муж и царь. На телеканале «Россия» завершился сериал об Иоанне Четвертом.- И... Минус одна жизнь. В Коврове спасатели срубили дерево, чтобы спасти бездомную кошку.