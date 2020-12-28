Есть ли разница между фальсификатом и некачественной продукцией? Испытательный центр "ВНИИЗЖ" проводит независимые исследования пищевой продукции, продовольственного сырья и кормов для животных по показателям качества и безопасности.

Есть ли разница между фальсификатом и некачественной продукцией? Испытательный центр "ВНИИЗЖ" проводит независимые исследования пищевой продукции, продовольственного сырья и кормов для животных по показателям качества и безопасности.Молочная и мясная продукция, специи, вода, рыба, корма, мёд, растительные масла, хлебобулочные изделия.. Десятки наименований продуктов на полках магазинов могут оказаться фальсификатом и быть опасны для здоровья. Эти и другие продукты питания исследуют специалисты Испытательного центра "ВНИИЗЖ". С развитием технологий рекомбинантной ДНК и генной инженерии именно продукция животного происхождения находится под пристальным вниманием, ведь в самой природе такие изменения были бы невозможны.Галина Скитович, старший научный сотрудник Испытательного центра ФГБУ «ВНИИЗЖ»:- Наш Испытательный центр проводит исследования пищевых продуктов,продовольственного сырья, кормов на наличие ГМО. Мы реализуем такие методы как качественный и количественный, определяем количество, процентное содержание ГМ линии сои , кукурузы, рапса.Испытательный центр располагает материально-технической базой, необходимой для проведения любых испытаний. Уникальное оборудование, средства измерений, стандартные образцы и реактивы, соответствуют всем требованиям и нормативам, обеспечивают безопасность персонала и получение достоверного результата. Высококвалифицированные специалисты проводят и широкий спектр исследований на определение остаточных количеств антибиотиков в пищевой продукцииИван Подколзин, заведующий лабораторией химических исследований Испытательного центра ФГБУ «ВНИИЗЖ»:- Мы готовы предложить определение выше 20 групп различных ветеринарных препаратов, что охватывает свыше 200 различных соединений. подлежащих контролю по различным техническим регламентам и нормативной документации РФ.Более 20 лет сотрудники Центра обеспечивают контроль качества и безопасности пищевой продукции, а также сырья животного и растительного происхождения. Научный коллектив ежегодно повышает квалификацию проходя стажировки и участвуя в международных конференциях. Специалисты Центра и сами принимают участие в разработке проектов нормативных документов, регламентов и методик. Заказчики могут обратиться в Испытательный центр «ВНИИЗЖ» для исследования продукции в рамках подготовки к сертификации, декларации а также проведения производственного контроляНаталья Шадрова, заведующая лабораторией микробиологических исследований Испытательного центра ФГБУ «ВНИИЗЖ»:- Объектами производственного контроля в настоящее время являются помещения производственные, технологическое оборудование, а также сырье, полуфабрикаты и готовая продукция, по всем перечисленным позициям мы готовы предложить нашим клиентам полный перечень услуг.Испытательный Центр внесен в Реестр аккредитованных лабораторий евразийского экономического союза.Кроме того, это единственная в регионе испытательная лаборатория, которая имеет международную аккредитацию что подтверждает высокий уровень испытаний и достоверность получаемых результатов, которые признаются практически во всех странах мираАлександр Сыпченко, Илья Хлудов Вести Владимир.