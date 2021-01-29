МКУ «Благоустройство» приносит извинения автомобилистам.

В связи с работами по кронированию и удалению аварийных деревьев 1 февраля и 5 февраля с 9 до 14 часов планируется закрыть для движения транспорта участок проезжей части в районе дома на улице Ново-Гончарная, 1-а.МКУ «Благоустройство» приносит извинения автомобилистам.