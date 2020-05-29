Полицейские совместно с представителями народной дружины подготовили баннер, призывающий задуматься о безопасности детей на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции и представители добровольной народной дружины Киржачского района поздравляют всех девчонок и мальчишек с праздником – Днем защиты детей. Желают всем ребятам не только солнечных дней, хорошего настроения, звонкого смеха и крепкого здоровья, но и безопасных каникул.Взрослым в этот день хотелось бы в очередной раз напомнить о том, что главные защитники подрастающего поколения мы – взрослые: родители, автомобилисты, мотоциклисты, водители общественного транспорта.Защищать – значит ежедневно обеспечивать безопасность, в том числе безопасность на дороге.С этой целью к Дню защиты детей, Госавтоинспекцией и добровольной народной дружиной Киржачского района был подготовлен и установлен баннер на улице Добровольского в городе Киржач, призывающий родителей и всех участников дорожного движения задуматься о безопасности детей на дороге. Именно в преддверии летних каникул, многие родители, стараясь порадовать своих детей, покупают им скутеры и мотоциклы, забывая об угрозе, которая за этим стоит.