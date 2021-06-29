Трагедия случилась 28 июня, в городе Александрове, возде дома №26 на улице Институтской. По предварительной информации, водитель автомашины “Урал” на пешеходном переходе сбил двоих

Трагедия случилась 28 июня, в городе Александрове, возде дома №26 на улице Институтской. По предварительной информации, водитель автомашины “Урал” на пешеходном переходе сбил двоих детей. От полученных травм девочка 2009 г. р. скончалась на месте. А мальчика 2013 г.р. госпитализировали в реанимационное отделение Александровской ЦРБ. Органами прокуратуры Владимирской области организована проверка по факту ДТП в