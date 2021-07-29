Житель Мурома припарковал машину у гаражного кооператива на ночь. Вернувшись, он заметил, что в машине нет части комплектующих, в том числ аккумуляторной батареи. Ущерб составил 17 тысяч

Житель Мурома припарковал машину у гаражного кооператива на ночь. Вернувшись, он заметил, что в машине нет части комплектующих, в том числ аккумуляторной батареи. Ущерб составил 17 тысяч рублей. По данным УМВД, вором оказался 41-летний безработный местный житель. Он уже готовил похищенное к продаже. Возбуждено уголовное дело за кражу.