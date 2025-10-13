Суд вынес приговор двум бывшим заведующим кафедрами Владимирского государственного университета, признав их виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Преподаватели организовали

Суд вынес приговор двум бывшим заведующим кафедрами Владимирского государственного университета, признав их виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Преподаватели организовали схему хищения денежных средств при закупке оборудования для вуза. По данным СК РФ по Владимирской области, в 2020 году университет приобрел лазерный комплекс стоимостью 23 млн рублей. После этого обвиняемые заключили четыре дополнительных контракта