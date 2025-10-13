Во Владимире подвели итоги общегородского субботника, прошедшего 11 октября. Генеральная уборка проведена в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города,

Во Владимире подвели итоги общегородского субботника, прошедшего 11 октября. Генеральная уборка проведена в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города, объявленного по распоряжению временно исполняющего полномочия главы города Владимира Гарева. Напомним, сам месячник стартовал 1 октября. Общегородской субботник объединил силы более 900 городских предприятий, организаций и учреждений. Всего в большой уборке города приняли