Девушка выступала в личном многоборье. Упражнения спортсменки выполняли на 4 снарядах. Выступления Ангелины Мельниковой не обошлись без шероховатостей. Однако в итоге гимнастка набрала за

Девушка выступала в личном многоборье. Упражнения спортсменки выполняли на 4 снарядах. Выступления Ангелины Мельниковой не обошлись без шероховатостей. Однако в итоге гимнастка набрала за выступление 57,199 балла. “Серебро” наша спортсменка уступила бразильянке Ребекке Андраде. Первое место завоевала американка Суниса Ли. Ещё одна российская гимнастка, выступавшая в личном многоборье, Владислава Уразова стала четвёртой. Напомним, несколько дней