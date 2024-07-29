Во Владимирской области более 19 тысяч детей получили пособия.

Согласно данным отделения СФР по Владимирской области, с начала 2024 года более 7 тысяч многодетных семей, воспитывающих свыше 19 тысяч детей, получили единое пособие.Право на льготы имеют семьи с тремя и более детьми, для которых действуют специальные правила оценки нуждаемости. Например, существует правило «нулевого дохода»: один из родителей в многодетной семье может не иметь дохода в течение всех 12 месяцев расчетного периода, при этом у второго родителя должен быть заработок или уважительная причина отсутствия дохода.