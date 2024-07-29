Об этом сообщили представители регионального Следственного комитета.

Подростки стали чаще совершать преступления во Владимирской области. Об этом сообщили представители регионального Следственного комитета.Органами было возбуждено 77 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных подростками. Из них треть – 27 дел – связаны с кражами, мошенничеством и грабежами; а 21 дело – с нарушениями в области незаконного оборота наркотиков. Не было зафиксировано случаев убийств и изнасилований, совершенных подростками.На данный момент расследуется 32 преступления, из которых 22 являются особо тяжкими или тяжкими. Были зарегистрированы девять случаев участия несовершеннолетних в групповых преступлениях.В первой половине года не зафиксированы случаи угона автотранспорта. Тем не менее, были возбуждены шесть уголовных дел по фактам хулиганства при использовании насилия или его угрозы. Кроме того, было выявлено 17 детей в возрасте до четырнадцати лет.