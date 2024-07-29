Правоохранители помогли женщине, которая обитала в аварийном доме №19 по улице Никитской во Владимире, получить новое жильё вместо денежной компенсации.

Правоохранители помогли женщине, которая обитала в аварийном доме №19 по улице Никитской во Владимире, получить новое жильё вместо денежной компенсации. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ходе проверки было установлено, что дом на Никитской признали непригодным для проживания ещё в 2014 году, а жильцов стали расселять. Женщине, которая являлась собственницей комнаты, предложили денежную компенсацию. Однако гражданку это не устроило.«При расселении аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы жильцы имеют право выбора между получением указанной выплаты и предоставлением другого жилого помещения», - говорится в сообщении пресс-службы.Прокурор обратился в суд, который обязал горадминистрацию предоставить даме жилое помещение. Решение суда исполнено.