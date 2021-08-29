29.08.2021

2021-08-29 09:10:04

Во Владимирской области 179 случаев заболевания коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 179 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших среди жителей областного центра - 31 случай. По 22 заболевших в Ковровском и Муромском районах, 19 в Гусь-Хрустальном, 11 в Суздальском, по 10 в Кольчугинском и Александровском районах, по 9 - в Вязниковском и Юрьево-Польском районах, по 8 - в Петушинском и Собинском районах. 6 случаев заболевания в Киржачском, 5 в Меленковском, 4 в Камешковском районах, по 2 в городе Радужном и Селивановском районе, 1 в Гороховецком районе. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 48 866 случаев заболевания.