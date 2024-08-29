Этот показатель достаточно хороший и на 3% ниже, чем в среднем по стране, сообщила министр образования региона Светлана Болтунова на пресс-конференции 29 августа.

Чуть более 12% школьников во Владимирской области будут учиться во вторую смену в 2024-2025 учебном году. Этот показатель достаточно хороший и на 3% ниже, чем в среднем по стране, сообщила министр образования региона Светлана Болтунова на пресс-конференции сегодня, 29 августа.Уменьшить количество учащихся, занимающихся во второй половине дня, удалось благодаря строительству новых школ. В День Знаний откроются три новые образовательные учреждения: на 1100 мест в Коврове, на 500 мест в Лакинске и на 825 мест в Доброграде. В последнем будут обучаться ребята из Белгородской области, для которых выделено около 350 мест.Также планируется открытие школы на 1100 мест в Покрове, что поможет снизить число учащихся во вторую смену. Однако говорить об этом пока рано, так как строительство учебного заведения завершится только в конце 2024 года. Подрядчик задерживает выполнение работ и не справился с 15 этапами.