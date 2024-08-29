Первый кластер химической отрасли в области начал действовать на базе Гусевского стекольного колледжа. Кластер – группа сотрудничающих друг с другом лабораторий и мастерских. С начала

Первый кластер химической отрасли в области начал действовать на базе Гусевского стекольного колледжа. Кластер – группа сотрудничающих друг с другом лабораторий и мастерских. С начала учебного года 265 студентов начнут там работать, рассказали в пресс-службе правительства. Гусь-Хрустальный – исторический центр стекловарения. По словам Александра Авдеева, пора уже вокруг этого города объединить предприятия и образовательные учреждения,