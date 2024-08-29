Владимирский фотограф Владислав Тябин, известный своими снимками дикой природы, запечатлел яркую маленькую птицу. В его объектив попал зимородок. И это вышло не случайно – как объяснил

Владимирский фотограф Владислав Тябин, известный своими снимками дикой природы, запечатлел яркую маленькую птицу. В его объектив попал зимородок. И это вышло не случайно – как объяснил Владислав Тябин у себя на странице ВК, он давно хотел сделать подойти к птице поближе, но она очень осторожная. Помог опыт и особенный подход. Из поста на странице Владислава