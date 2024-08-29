Во Владимире начались Августовские педагогические совещания В преддверии Дня знаний представители...

Во Владимире начались Августовские педагогические совещанияВ преддверии Дня знаний представители управления образования, руководители школ, преподаватели обсуждают результаты прошлого учебного года, делают выводы и ставят задачи на следующий. Слово Полине Лаптевой.Нового школьного товарища - с подсветкой и на колесах - сконструировали ученики и преподаватели 49 школы. Робот может быть ручным, а может работать в автоматическом режиме.Александр Матросов, учитель:- У робота есть 2 модуля. Первый - пушка, которая стреляет шариками орбис или лазерами. Также на шасси мы можем установить роботизированную руку. И он может совершать манипуляции с некоторыми предметами.Площадкой для проведения городского педсовета 49-ю школу выбрали неслучайно. Учреждение стало победителем городского конкурса, участником сразу нескольких проектов и примером того, какой должна быть современная школа. Здесь есть свой театральный кружок, кванториум, цифровые лаборатории. А еще это одна из первых школ во Владимире, где начали работу кружки БПЛА. Дополнительный час в неделю старшеклассники смогут посвятить занятиям по сборке и пилотированию дронов.Светлана Подшибякина, директор школы №49:- Мы очень много работаем с ребятами, с дополнительным образованием. Считаем, что в школе ребенку рассказать нужно все, что есть интересного в нашем мире. А он уже сделает выбор сам.Познакомиться с программой образовательного интенсива, увидеть новые точки дополнительного образования и детского отдыха собрались руководителей учреждений, школ и организаций дополнительного образования в сфере культуры, спорта и молодежной политики. Участники встречи обсудили итоги прошлого учебного года и задачи на новый, главная из которых - обеспечить детей качественным образованием.Елена Запруднова, заместитель главы администрации города Владимира:- Национальный проект, и вообще любой другой проект, - это скорее не базис, а инструмент для создания современных условий. Наши дети живут во время технологического прогресса, когда каждый день что-то изменяется, происходит что-то новое. И, конечно, мы и школы должны успевать за всем этим. И создавать, конечно же, условия для того, чтобы детям было интереснее.Всего в городе две школы, где реализуется программа по созданию научного кванториума, и еще шесть, где учатся собирать дроны. Привлекать новых мотивированных специалистов в образовательную среду, создавать условия для интересного и качественного обучения - цель, которую ставит перед собой администрация Владимира.Современным школьникам можно только позавидовать, - говорят педагоги. Успехи, вовлеченность детей - их самих стимулируют повышать свою квалификацию. Учителя 49 школы уже прошли обучение в Калуге.Полина Лаптева, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».