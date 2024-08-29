Фестиваль цыганской культуры состоится 14 сентября в Концертном зале имени С.И. Танеева. Мероприятие организует региональная общественная организация «Цыганский национальный союз «РОМА»

Фестиваль цыганской культуры состоится 14 сентября в Концертном зале имени С.И. Танеева. Мероприятие организует региональная общественная организация «Цыганский национальный союз «РОМА» при участии Владимирской областной филармонии. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Праздник культуры начнется он в 15:00 мастер-классом по цыганскому танцу, который проведет лауреат международных фестивалей «На рубеже веков», цыганский танцор и педагог Николай Ильинский