В этом году фестиваль народного творчества «Золотое Кольцо» пройдет с 8 по 13 сентября. Как сообщили в правительстве области, Владимир примет гостей из Ирана, Бразилии, Индии, Китая, Сербии и

В этом году фестиваль народного творчества «Золотое Кольцо» пройдет с 8 по 13 сентября. Как сообщили в правительстве области, Владимир примет гостей из Ирана, Бразилии, Индии, Китая, Сербии и Абхазии. 8 сентября в 19:00 приветственный концерт творческих коллективов пройдет во Владимирском областном колледже культуры и искусства. 9 сентября в 15:00 в Доме Дружбы запланирован официальный