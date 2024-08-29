В акции приняли участие сотрудники одного из местных предприятий по сбору металла, при поддержке мэрии.

29 августа во Владимире прошел субботник у Нижнего Красносельского пруда, где волонтеры занимались очисткой водной поверхности и прибрежной территории от мусора, бытовых отходов, сухостоя и поросли. В акции приняли участие сотрудники одного из местных предприятий по сбору металла, при поддержке мэрии.Ранее волонтеры также участвовали в подобных мероприятиях, в частности, проводили уборку в парке культуры и отдыха «Дружба». В планах организовать уборку на Соловьином пруду.Начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров выразил благодарность добровольцам и отметил важность таких экологических акций для сохранения и восстановления водных объектов.