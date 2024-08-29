Первое сентября – это не только начало осени, но и, конечно, праздник для всех школьников. В этом году как торжественные мероприятия, так и уроки, начнутся второго числа. Во Владимирской

Первое сентября – это не только начало осени, но и, конечно, праздник для всех школьников. В этом году как торжественные мероприятия, так и уроки, начнутся второго числа. Во Владимирской области 920 образовательных организаций разных видов, всего в них обучаются более 320 тысяч человек. Кто-то окажется за партой впервые, а кто-то уже привычным жестом закинет свой