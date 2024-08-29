ВУЗ будет создан на базе Владимирского аграрного колледжа в селе Новоалександрово Суздальского района. Приказ о его создании уже подписан в Министерстве науки и высшего образования

ВУЗ будет создан на базе Владимирского аграрного колледжа в селе Новоалександрово Суздальского района. Приказ о его создании уже подписан в Министерстве науки и высшего образования России. О появлении нового аграрного ВУЗа сообщил Александр Авдеев на своей пресс-конференции. Это будет филиал Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета (ранее он был известен как Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева). Александр