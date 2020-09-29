Женщина подделывала справки о доходах для получения субсидии

Жительница Юрьев-Польского на протяжении 3 лет предоставляла в местный отдел соцзащиты заведомо недостоверные сведения о своих доходах. Таким образом женщина получала субсидию на оплату услуг ЖКХ. С 2017 по 2020 год ей удалось сэкономить более 150 тысяч рублей, пока за дело не взялась прокуратура. Материалов проверки оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела в отношении предприимчивой жительницы Юрьев-польского. Она обвиняется в мошенничестве при получении выплат.