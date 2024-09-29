В официальной группе закрыли комментарии.

Минздрав Владимирской области заявил об отсутствии проблем с выдачей лекарств льготникам.Местные жители стало жаловаться на трудности в получении препаратов. После в группе закрыли комментарии. Как пояснили в ведомстве, это стандартная процедура во время выходных, сейчас на нее обратили внимание журналисты.«Под постом размещены комментарии пользователей от 27 сентября и 28 сентября. На них даны ответы Минздравом, главными врачами и медицинскими организациями. В выходные администрирование чата ограничено», — уточнили в ведомстве.По словам чиновников, массовой проблемы с выдачей лекарств во Владимирской области нет, только единичные случаи. Препараты должны закупать и доставлять в аптеки в 90-дневный срок.Напомним, что 9,5 тысяч жителей в регионе . Это данные на 1 сентября.