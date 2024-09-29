Сильный дождь прошел в городе 28 сентября.

Во Владимире во время ливня затопило Судогодское шоссе. На место выезжали представители Водоканала. Они откачали воду с улицы.Первый сильный дождь с начала осени прошел в регионе в субботу, 28 сентября. Информация о потопе на Судогодском шоссе появилась в соцсетях уже в 13.30.Видео опубликовали в группе «Типичный Владимир». Лужу невозможно было преодолеть пешком или на самокате. В итоге с ситуацией справились коммунальщики.Из-за ливня потопы фиксировали по всему городу.Ранее мы опубликовали .