В мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции стало возможным открытие коротких позиций («шорт») в американских акция, торгующихся на СПБ Бирже. В настоящее время клиентам ВТБ Капитал ..

В мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции стало возможным открытие коротких позиций («шорт») в американских акция, торгующихся на СПБ Бирже. В настоящее время клиентам ВТБ Капитал Инвестиции для коротких продаж на СПБ Бирже доступно 50 бумаг. Список будет расширяться.Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции теперь могут заключать маржинальные сделки «лонг» и «шорт» на обеих российских биржах – Московской бирже и СПБ Бирже, что дает возможность получить дополнительный доход как при росте, так и при падении стоимости ценных бумаг.Маржинальные операции доступны для клиентов, подключивших данную услугу в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции или в личном кабинете. Неквалифицированным инвесторам, не совершавшим ранее таких сделок, потребуется прохождение тестирования.«Мы непрерывно работаем над улучшением и расширением функционала наших сервисов. Для того, чтобы наши клиенты получали максимальную прибыль и, отвечая на их запрос, мы добавили возможность совершать короткие продажи на СПБ Бирже. Наша цель остается неизменной - предоставлять клиентам самый полный и качественный перечень услуг и инструментов», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.Перечень инструментов, по которым доступно открытие коротких позиций, представлен на сайте https://broker.vtb.ru/trade/margins/Маржинальная торговля несет повышенные риски, в связи с чем необходимо внимательно контролировать состояние счета и показатели НПР 1 и НПР2 https://broker.vtb.ru/trade/margins/detail/