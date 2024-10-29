«У людей должен быть выбор — пойти купить продукты в супермаркете или прийти и купить на рынок. Как люди останутся без рынка?» – жалуются жители Юрьевца. Единственный рынок в этом

«У людей должен быть выбор — пойти купить продукты в супермаркете или прийти и купить на рынок. Как люди останутся без рынка?» – жалуются жители Юрьевца. Единственный рынок в этом микрорайоне может перестать существовать. По крайней мере, первый этаж. На нем стоят секции с продуктами: молочка, хлебобулочные изделия, мясо, овощи, фрукты и так далее. Собственник